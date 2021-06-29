Польских священников вновь обвиняют в педофилии

По словам отвечающего за защиту детей и молодежи в структуре польского церковного руководства Адама Зака, с июля 2018-го до конца 2020-го были зарегистрированы 368 случаев обвинений католических священников в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые злоупотребления могли продолжаться более десяти лет, пишет DW .

Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39 процентах случаев. Половина инцидентов расследуется, еще десять процентов обвинений были отклонены.

Также Зак заметил, что есть довольно большое число незарегистрированных случаев.

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019-м. В нем были перечислены чуть менее 400 случаев в период 1990-2018 годов, когда священнослужители использовали детей или подростков в своих интересах.