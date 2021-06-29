Польских священников вновь обвиняют в педофилии

/ Мир
Просмотров: 109

По словам отвечающего за защиту детей и молодежи в структуре польского церковного руководства Адама Зака, с июля 2018-го до конца 2020-го были зарегистрированы 368 случаев обвинений католических священников в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые злоупотребления могли продолжаться более десяти лет, пишет DW.

Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39 процентах случаев. Половина инцидентов расследуется, еще десять процентов обвинений были отклонены.

Также Зак заметил, что есть довольно большое число незарегистрированных случаев.

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019-м. В нем были перечислены чуть менее 400 случаев в период 1990-2018 годов, когда священнослужители использовали детей или подростков в своих интересах.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Польша костел педефилия Персона: Адам Зак

Другие материалы на эту тему:

Фанера над Варшавой. Как прилететь в Польшу и не сидеть в карантине

Фанера над Варшавой. Как прилететь в Польшу и не сидеть в карантине

Тадеуш Кондрусевич встретил Рождество в Минске со своей паствой

Тадеуш Кондрусевич встретил Рождество в Минске со своей паствой

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Польшу

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Польшу

Епископ: люди мирно вышли на улицы, кто-то из них уже никогда не вернется домой

Епископ: люди мирно вышли на улицы, кто-то из них уже никогда не вернется домой