На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение

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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.

Как отмечают синоптики, сегодня до 17 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах выпадет град, пройдут ливни. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

«Грозовая деятельность сохранится до 23 часов», — подчеркнули синоптики.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: грозы непогода штормовое предупреждение

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