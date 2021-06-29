Мать Дениса Ивашина бьет тревогу о здоровье сына и считает, что на него оказывается сильное давление

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Людмила Ивашина — мать признанного политзаключенным журналиста Дениса Ивашина — не располагает последними сведениями о состоянии сына.

Как сообщалось, Ивашин в карцере перенес сердечный приступ. «На вчерашний день его состояние было относительно терпимое. Хотелось бы знать подробности. Что мне известно: он находился в карцере с 19 по 24 июня, и там ему стало плохо. Он попросил о помощи, ему, как я понимаю, позвали медиков. 24 июня его выпустили из карцера, а 25 июня к нему, видимо, пригласили кардиолога из поликлиники. Его обследовали, сделали ЭКГ и прописали три лекарства. Какие, я не знаю. Наверное, не все так просто со здоровьем», — сказала БелаПАН Ивашина.

По словам матери журналиста, 25 июня она была на приеме у заместителя начальника гродненской тюрьмы. «Я ходила по вопросу писем: абсолютно нет писем ни от него, ни ему от нас. С 19 мая он не получает ни одного письма вообще. Замначальника уверил меня, что такого быть не может, вся корреспонденция входящая и выходящая приходит. Получается, что обманывает. Просила передать вентилятор, но мне отказали. Мне очень тяжело без новостей, я переживаю за здоровье сына. Я считаю, что на него оказывается сильное и постоянное давление со стороны силовиков», — рассказала Ивашина.

Денис Ивашин был задержан 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у его матери, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.

19 марта Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса — якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

18 мая срок содержания журналиста под стражей был продлен на два месяца. В конце мая его не пустили на похороны бабушки.

Правозащитники признали Ивашина политзаключенным. Они отмечают, что его деятельность в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала законную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.

 

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Тэги: политзаключенные задержания журналистов Персона: Людмила Ивашина Денис Ивашин Город: Гродно

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