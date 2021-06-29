В аэропорту Минск задержана эксперт Bipart  Татьяна Кузина

По информации правозащитников, в ночь на 29 июня во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту задержана Татьяна Кузина — эксперт исследовательского проекта Bipart, одна из основателей школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa.

Кузина собиралась лететь в Тбилиси. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

Задержание произошло в рамках уголовного дела, подробности которого пока неизвестны.