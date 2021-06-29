Доллар и евро вновь начали расти

/ Экономика
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Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 29 июня.

По данным на 10:50, доллар добавляет 0,0049 пункта — 2,5309 белорусского рубля, а евро 0,0026 пункта — 3,0168 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль теряет 0,0005 пункта — 3,499 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Тэги: курсы валют

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