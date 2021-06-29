В Новогрудке полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна

Что делать, чтобы обезопасить ребенка? Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд.

Ребенку 4-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя.

Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна.

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. В продаже есть ограничители открывания окон.

Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»). Работают безотказно (стоят от 20 рублей).

Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник. Что никогда нельзя делать в отношении маленьких детей Никогда не оставляйте одного дома.

Никогда нельзя оставлять одного в ванной.

Никогда не оставляйте одного в автомобиле, даже если ребенок спит.

Никогда не оставляйте без присмотра на приподнятой поверхности (кровати, столике для пеленания, кресле).

Никогда не оставляйте наедине с домашними животными.