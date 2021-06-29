В Новогрудке полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна

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Что делать, чтобы обезопасить ребенка?
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд.
- Ребенку 4-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя.
- Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна.
- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. В продаже есть ограничители открывания окон.
- Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»). Работают безотказно (стоят от 20 рублей).
- Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.
Что никогда нельзя делать в отношении маленьких детей
- Никогда не оставляйте одного дома.
- Никогда нельзя оставлять одного в ванной.
- Никогда не оставляйте одного в автомобиле, даже если ребенок спит.
- Никогда не оставляйте без присмотра на приподнятой поверхности (кровати, столике для пеленания, кресле).
- Никогда не оставляйте наедине с домашними животными.