В Щаре утонула девушка

Трагедия произошла недалеко от деревни Волька (Ивацевичский район).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал об утонувшей. Прибывшие к месту вызова спасатели достали из воды тело девушки (2000 г.р.).

МЧС рекомендует:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;

не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.