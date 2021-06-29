В Щаре утонула девушка

/ Происшествия
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Трагедия произошла недалеко от деревни Волька (Ивацевичский район).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал об утонувшей. Прибывшие к месту вызова спасатели достали из воды тело девушки (2000 г.р.).

МЧС рекомендует:

  • купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко;
  • не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
  • не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
  • соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
  • не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.

 

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Тэги: утонула Город: Ивацевичи

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