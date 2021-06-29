Лукашенко назвал Бердымухамедова принципиальным и талантливым руководителем

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Александр Лукашенко считает, что  Беларусь и Туркменистат могут расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сказано в его поздравлении с днем рождения президенту Гурбангулы Бердымухамедову.

Белорусский правитель отметил «принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя» именинника, которые позволяют ему укреплять государственность, экономический потенциал и авторитет государства на международной арене».

Лукашенко не сомневается, что личное участие Бердымухамедова «придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив».

 

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Тэги: Беларусь-Туркменистан Персона: Александр Лукашенко Гурбангулы Бердымухамедов

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