В Праге будет создано представительство белорусской оппозиции

О создании в Праге «по примеру Литвы» представительства белорусской оппозиции договорились президент Чехии Милош Земан и глава МИД страны Якуб Кулганек.

«Белорусская оппозиция пользуется и будет пользоваться безоговорочной поддержкой Чешской Республики», — написал Кулганек в «Твиттере».

С Земаном и Кулганеком встречалась белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в рамках визита в Чехию 6—10 июня. По информации пресс-службы Тихановской, поднимался вопрос о поддержке белорусской диаспоры и создании офиса демократической Беларуси в Праге, который «будет представлять интересы свободной Беларуси и вести переговоры с правительством Чехии».

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