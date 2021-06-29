В Праге будет создано представительство белорусской оппозиции

/ Беларусь-ЕС
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О создании в Праге «по примеру Литвы» представительства белорусской оппозиции договорились президент Чехии Милош Земан и глава МИД страны Якуб Кулганек.

«Белорусская оппозиция пользуется и будет пользоваться безоговорочной поддержкой Чешской Республики», — написал Кулганек в «Твиттере».

С Земаном и Кулганеком встречалась белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в рамках визита в Чехию 6—10 июня. По информации пресс-службы Тихановской, поднимался вопрос о поддержке белорусской диаспоры и создании офиса демократической Беларуси в Праге, который «будет представлять интересы свободной Беларуси и вести переговоры с правительством Чехии».

 

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Тэги: Беларусь-Чехия оппозиция Персона: Милош Земан Якуб Кулганек Светлана Тихановская Город: Прага

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