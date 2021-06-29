«Стыдно за таких мужчин». Чемпионка поставила на место первого замглавы Администрации президента

Многократная чемпионка Беларуси, бронзовая призерка чемпионата Европы и финалистка Кубка мира по пулевой стрельбе Светлана Щербацевич поставила на место первого заместителя главы Администрации президента и главу Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.

Функционер заявил, что будь в составе сборной Екатерина Снытина и Елена Левченко (обе отказались выступать за национальную команду по политическим мотивам), то белоруски не вышли бы и в 1/4 финала ЧЕ-2021 (сборная заняла четвертое место).

Светлана иронично предположила, что Рыженков, «наверное, забыл, что выйти в Евро сборной помогла именно Катя!».

«Если бы он сказал о Лене и Кате, отталкиваясь от их результатов, а не от личных обид, выглядел бы намного достойнее…» — считает она.

Щербацевич не сомневается, что чиновник «и сам понимает, что с девчонками была бы медаль», так как «они опытные и классные игроки».

«А может, и не понимает… Так бывает, когда человек не на своем месте… Увы. Стыдно за таких мужчин», — подчеркнула Щербацевич.

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