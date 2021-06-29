ЕС: шаги Минска — это демонстрация пренебрежения режима к белорусам

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 4

По мнению официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе «Восточное партнерство».

В ЕС напомнили, что ВП направлено на реализацию общей цели — принести конкретные выгоды гражданам этих стран, пишет DW.

В этой связи, в Брюсселе считают, что решение Минска послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси», а также «является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы».

Отдельно представитель внешнеполитической службы остановилась на ситуации, в которой главе представительства ЕC в Беларуси Дирку Шубелю  предложили выехать в Брюссель «для консультаций».

По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым «сделали еще один шаг к самоизоляции».

«Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением», — резюмировала она.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС Восточное парнерство Персона: Набила Массрали

Другие материалы на эту тему:

В ответ на санкции главу Представительства ЕС в Минске попросили вернуться домой

В ответ на санкции главу Представительства ЕС в Минске попросили вернуться домой

ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей

ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей

ЕС сравнили с Третьим рейхом. Белорусские власти всех врагов малюют фашистами

ЕС сравнили с Третьим рейхом. Белорусские власти всех врагов малюют фашистами

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»