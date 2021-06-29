ЕС: шаги Минска — это демонстрация пренебрежения режима к белорусам

В ЕС напомнили, что ВП направлено на реализацию общей цели — принести конкретные выгоды гражданам этих стран, пишет DW.
В этой связи, в Брюсселе считают, что решение Минска послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси», а также «является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы».
Отдельно представитель внешнеполитической службы остановилась на ситуации, в которой главе представительства ЕC в Беларуси Дирку Шубелю предложили выехать в Брюссель «для консультаций».
По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым «сделали еще один шаг к самоизоляции».
«Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением», — резюмировала она.