Продолжится ли день фантастического футбола: сегодня на Евро-2020 определятся последние четвертьфиналисты

Сегодня на чемпионате Европы пройдут заключительные встречи стадии 1/8 финала.

Фото из микроблога УЕФА

Сначала под присмотром нидерландского рефери Данни Маккели на «Уэмбли» сразятся англичане и немцы (начало в 19:00), а во втором матче игрового дня на «Хэмпден Парке» итальянец Даниэле Орсато рассудит шведов и украинцев (22:00).

Ну, а накануне на первенстве континента состоялся по-настоящему фантастический день:

Испания в дополнительное время все же дожала Хорватию — 5:3 (Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Торрес, 77, Мората, 100, Ойярсабаль, 103; Педри-аг, 20, Оршич, 85, Пашалич, 92+).

Франция неожиданно в послематчевой лотерее уступила Швейцарии — 3:3 (4:5 — серия пенальти) (Бензема, 57, 59, Погба, 75; Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90).

На данный момент уже сформировались четвертьфинальные пары:

02.07.

Швейцария — Испания (Санкт-Петербург, начало в 19:00);

Бельгия — Италия (Мюнхен, 22:00).

03.07.

Чехия — Дания (Баку, 19:00).