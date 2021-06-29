Продолжится ли день фантастического футбола: сегодня на Евро-2020 определятся последние четвертьфиналисты

/ Спорт
Просмотров: 46

Сегодня на чемпионате Европы пройдут заключительные встречи стадии 1/8 финала.

Фото из микроблога УЕФА

Сначала под присмотром нидерландского рефери Данни Маккели на «Уэмбли» сразятся англичане и немцы (начало в 19:00), а во втором матче игрового дня на «Хэмпден Парке» итальянец Даниэле Орсато рассудит шведов и украинцев (22:00).

Ну, а накануне на первенстве континента состоялся по-настоящему фантастический день:

Испания в дополнительное время все же дожала Хорватию — 5:3 (Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Торрес, 77, Мората, 100, Ойярсабаль, 103; Педри-аг, 20, Оршич, 85, Пашалич, 92+).

Франция неожиданно в послематчевой лотерее уступила Швейцарии — 3:3 (4:5 — серия пенальти) (Бензема, 57, 59, Погба, 75; Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90).

На данный момент уже сформировались четвертьфинальные пары:

02.07.

  • Швейцария — Испания (Санкт-Петербург, начало в 19:00);
  • Бельгия — Италия (Мюнхен, 22:00).

03.07. 

  • Чехия — Дания (Баку, 19:00).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЕВРО-2020
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евро-2020

Другие материалы на эту тему:

Бернд Штанге: белорусский футбол в стагнации — нужны радикальные меры

Бернд Штанге: белорусский футбол в стагнации — нужны радикальные меры

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год

Евро-2020. Убить мечту и смысл жизни

Евро-2020. Убить мечту и смысл жизни