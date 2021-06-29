Продолжится ли день фантастического футбола: сегодня на Евро-2020 определятся последние четвертьфиналисты
Сегодня на чемпионате Европы пройдут заключительные встречи стадии 1/8 финала.
Сначала под присмотром нидерландского рефери Данни Маккели на «Уэмбли» сразятся англичане и немцы (начало в 19:00), а во втором матче игрового дня на «Хэмпден Парке» итальянец Даниэле Орсато рассудит шведов и украинцев (22:00).
Ну, а накануне на первенстве континента состоялся по-настоящему фантастический день:
Испания в дополнительное время все же дожала Хорватию — 5:3 (Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Торрес, 77, Мората, 100, Ойярсабаль, 103; Педри-аг, 20, Оршич, 85, Пашалич, 92+).
Франция неожиданно в послематчевой лотерее уступила Швейцарии — 3:3 (4:5 — серия пенальти) (Бензема, 57, 59, Погба, 75; Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90).
На данный момент уже сформировались четвертьфинальные пары:
02.07.
- Швейцария — Испания (Санкт-Петербург, начало в 19:00);
- Бельгия — Италия (Мюнхен, 22:00).
03.07.
- Чехия — Дания (Баку, 19:00).