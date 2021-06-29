В Минске начнут судить политзаключенного Николая Дедка

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В Минском городском суде сегодня начинается слушание уголовного дела журналиста, блогера и активиста анархистского движения 32-летнего Николая Дедка.

Заседание должно начаться в 10.00. Согласно информации, опубликованной на сайте Верховного суда, процесс будет вести судья Анастасия Попко.

По завершении расследования Дедку предъявлено обвинение по:

— ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта);

— ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети интернет);

— ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным. Его отец Александр Дедок заявил, что при задержании сын был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет.

По информации следствия, днем 23 августа 2020 года «обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, в ходе которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта».

СК также сообщал, что Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал «радикальный телеграм-канал», в котором распространял различные материалы, «используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Дедка задержали 12 ноября прошлого года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области. По данным СК, при обыске у него дома были обнаружены и изъяты бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, по заключению Госкомитета судебных экспертиз, являются предметами, имеющими поражающее действие.

Отец блогера заявил, что при задержании Николай был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Дедок-старший подал в СК жалобу о пытках, но она не была удовлетворена.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Николай Дедок

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