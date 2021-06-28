Украинский депутат заплатил в Беларуси 44 тысячи долларов за аренду жилья

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Народный депутат от оппозиционной партии «За жизнь» Тарас Козак, подозреваемый в госизмене, 31 мая заплатил в Беларуси за аренду жилья 1,3 миллиона гривен (почти 44 тыс. долларов).

Тарас Козак. Фото: NewsOne

Козак подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в госреестр деклараций. Согласно им, 31 мая политик продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 грн, а также заплатил за аренду недвижимого имущества 1 319 291 из них, сообщает «Новое время».

Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку инкриминируют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.

В пресс-службе СБУ заявили, что политиков не было по месту жительства, поэтому сообщения о подозрении направили по их последним известным местам жительства и в Верховную Раду. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Тарас Козак сейчас, вероятно, в России и не собирается возвращаться в Украину. Медведчук сообщал, что Козах находился на лечении в Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Украина ОПЗЖ Персона: Виктор Медведчук Тарас Козак

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