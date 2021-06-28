Тихановская: Идея выхода из Восточного партнерства — проявление слабости и недальновидности

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«Идея выхода Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнерство" — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, комментируя решение белорусских властей приостановить участие в ВП как реакцию на новые санкции ЕС.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность, — считает Тихановская, которую цитирует ее пресс-служба. — Восточное партнерство — это программа, которая открывает для нашей страны множество возможностей, включая образование, контакты между людьми, новые политические и экономические связи. Лукашенко хочет лишить нас, белорусов, всего этого».

«Беларусь заинтересована продолжать участие в Восточном партнерстве. И мы — моя команда и все демократические силы — продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем все, чтобы в проектах Восточного партнерства, включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», — заявила Тихановская.

Она выразила «огромное уважение» делегации ЕС в Минске «за активную позицию, помощь репрессированным и присутствие их команды на судах над невиновными белорусами». «Мы рады, что у белорусов есть такие друзья», — отметила демлидер.
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Тэги: Восточное партнерство Персона: Светлана Тихановская

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