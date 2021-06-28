Крупнейший российский авиаперевозчик грузов стал облетать Беларусь

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась летать через Беларусь после того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против режима Лукашенко.

Фото: volga-dnepr.com

Частная группа «Волга-Днепр» отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — цитирует РБК представителя «Волга-Днепр».

От дальнейших комментариев он отказался, отмечает агентство.

«Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал изданию источник, близкий к группе.