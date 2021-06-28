В Беларуси падают темпы регистрации интернет-ресурсов в национальной доменной зоне

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В Беларуси отмечено падение темпов регистрации интернет-ресурсов в национальной доменной зоне. Технический администратор национальной доменной зоны, регистратор и хостинг-провайдер hoster.by опубликовал промежуточные результаты исследования байнета.

Из него следует, что за первую половину 2021 года в зонах .by и .бел зарегистрировано 14 540 доменов, или около 87 имен в сутки. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

«Удаленных доменов за тот же период также стало почти на 3000 меньше. Однако в целом картина довольно удручающая — количество новых регистраций практически сравнялось с количеством удалений. В прошлом году прирост новых имен составлял 0,9%, в этом году — символический плюс в 91 домен (0,06%)», — констатирует hoster.by.

В 2020 году количество новых доменных имен постепенно росло, и в июне байнет перешагнул отметку в 150 000. Однако за лето ситуация резко изменилась — минус 800 доменов. Всего на сегодняшний день в реестре национальной зоны 149 423 домена .by и .бел.

«Во многих своих интервью генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев говорил о том, что ситуация в доменной зоне — это зеркало белорусской экономики и развития страны в целом. Промежуточные итоги работы байнета ярко подтверждают сказанное. Закрывающихся онлайн-проектов с каждым годом становится все больше. Если подобная тенденция сохранится, в следующем году мы сможем наблюдать, как количество удаленных доменов превысит новые регистрации, а это значит — байнет начнет уменьшаться», — прокомментировали в компании.

Наряду с этим, по данным hoster.by, у белорусов растет доверие к международным доменам. Регистрации международных доменов в первой половине 2021 года значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост количества зарегистрированных международных доменов достигает 35% (например, в зоне .com). «Можно предположить, что такие изменения говорят об ослаблении доверия пользователей к белорусскому интернет-пространству», — говорится в сообщении hoster.by.

 

 

 

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Тэги: регистрация домена байнет Персона: Сергей Повалишев

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