Меркель: ЕС не ослабит давление на белорусский режим до изменения ситуации в стране

Страны Евросоюза не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в стране не изменится.

Как сообщает ТАСС , 28 июня канцлер Германии Ангела Меркель во время участия по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага заявила, что «мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете (в отношении белорусских властей — БелаПАН.)».

«Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей. То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится», — отметила канцлер.

В свою очередь французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция поддержит инициативы, направленные на ужесточение санкций в отношении Беларуси, если таковые будут.

«Если инициативы в этом направлении, которое вы упомянули, были бы приняты, [их авторы] могут рассчитывать на поддержку французского правительства», — сказал он, отвечая на вопрос французского депутата Жан-Мишеля Клемана, который уточнял позицию по поводу готовности к более жестким санкциям против Минска.

Клеман рассказал, недавно он вернулся из командировки, в ходе которой встречался с белорусской «оппозицией в изгнании». По его мнению, белорусский народ «требует более жестких санкций». В связи с этим он спросил, готовы ли Франция и Германия пойти дальше уже принятых мер, а также готовы ли они поддержать Польшу и Литву, которые якобы стали «прямыми жертвами действий нынешней власти в Беларуси».

В ответ на это Кастекс отметил, что разделяет оценку депутата по ситуации в Беларуси. Он добавил, что в нынешнем положении Евросоюз должен «очень жестко реагировать», но пока никаких конкретных мер глава правительства Франции анонсировать не стал.

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