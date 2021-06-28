Молодой учительнице музыки дали год «домашней химии» за твит с измененным текстом государственного гимна

Суд Октябрьского района Минска 28 июня приговорил 26-летнюю Анну Важник к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).

Ее признали виновной в надругательстве над государственными символами по ст. 370 Уголовного кодекса, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Дело рассмотрела судья Елена Живица. Важник обвинили в том, что в личном аккаунте в «Твиттере» она опубликовала отрывок государственного гимна, изменив в нем несколько слов.

Девушка работает учительницей музыки. Ее задержали 28 апреля, а 30 апреля выпустили на свободу под личное поручительство родителей. К делу приобщены положительные характеристики и благодарности с мест учебы и работы.

В суде обвиняемая заявила, что считает совершенное ошибкой и что не намеревалась издеваться над гимном. По ее словам, она хотела указать на людей, которые предпринимали разрушительные действия против власти. Обвиняемая подчеркнула, что она и ее семья аполитичны.

В суде стало известно, что во время обыска в квартире Важник ничего не изъяли. Доказательства в деле — сам твит, скриншоты комментариев к нему, личное признание, в том числе на видео, размещенном в телеграм-канале МВД. Согласно результатам лингвистической экспертизы, в твите не было негативной оценки, призывов к насилию, есть сходство с гимном.