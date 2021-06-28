Официально: за сутки в Беларуси зарегистрирован 441 случай COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 441 случай COVID-19 , умерли девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 196 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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27 июня было зафиксировано 609 заболевших, 26-го — 778, в прошлый понедельник (21 июня) — 475. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 415.780, выздоровели 408.503 человека. Умерло 3.122 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9.935 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.032). С начала эпидемии сделано 6.764.743 теста.

По данным на 26 июня, более 837,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 551,7 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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