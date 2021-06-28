Что Виктор Бабарико говорил в последнем слове
В сети появилась аудиозапись выступления с последним словом Виктора Бабарико.
Бывший банкир, ставший политиком, заявил, что не признает себя виновным в преступлениях, которые не совершал.
Ожидается, что приговор по «делу «Белгазпромбанка» будет объявлен 6 июля. 22 июня прокурор Сергей Гиргель
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