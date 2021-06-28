БФСС призвал лишить Беларусь международных турниров и права на показ Олимпиады

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Белорусский фонд спортивной солидарности призвал олимпийскую службу вещания и оргкомитет Олимпиады в Токио принять во внимание инцидент с задержанием 26 июня в Минске трех триатлонистов и лишить белорусские госСМИ права на трансляцию Игр.

Международные спортивные федерации фонд призвал также лишить Беларусь права проведения любых международных турниров. Соответствующее заявление, подписанное главой фонда Александрой Герасименей, опубликовано на страницах БФСС в соцсетях.

Днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске были задержаны трое участников: Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко. 

Как отметила в заявлении Герасименя, фонд «предпринимает все меры» по привлечению к ответственности виновных и оказанию помощи задержанным.

Она обратила внимание на тот факт, что задержание «произошло с применением насилия прямо во время проведения соревнования».

Задержанные были доставлены из Центрального РУВД в ИВС до суда.

 

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Тэги: триатлон Белорусский фонд спортивной солидарности Персона: Александра Герасименя

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