На восстановление будславского костела собрано почти 850 тысяч рублей

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) собрано 849.373 рубля, свидетельствуют данные на приходском сайте.

За предыдущую неделю благотворительные счета, открытые для сбора пожертвований на восстановление святыни, пополнились почти 70 тысячами рублей.

Сейчас идет подготовка к торжествам в честь иконы покровительницы Беларуси Матери Божьей Будславской (Будславский фест), которые запланированы 2 и 3 июля, несмотря на происшествие в национальном санктуарии.

Поскольку из-за пожара костел находится в аварийном состоянии и использовать его пока запрещено, богослужения будут проводить на полевом алтаре под открытым небом. Там же будет находиться чудотворная икона Матери Божьей Будславской.

2 июля святые мессы в рамках Будславского феста пройдут в 12.00 и 18.00 (для пилигримов). В 23.30 начнется процессия со свечами и копией иконы покровительницы Беларуси.

3 июля в 0.00 начнется служба с молитвой о восстановлении будславского костела. Ее возглавит председатель Конференции католических епископов Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич. Еще одна святая месса начнется в 10.00.

Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия и является одним из крупнейших событий в жизни католиков в Беларуси. В прошлом году торжества в Будславе были отменены из-за пандемии COVID-19, в 2019-м их посетили около 12 тыс. верующих, в том числе из-за рубежа.

11 мая в будславском костеле случился пожар , в результате которого у костела обвалилась крыша . Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.