Находящийся под домашним арестом Андрей Шарендо не явился в суд — его объявили в розыск

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Брестского активиста Андрея Шарендо, который 28 июня не явился на заседание суда, объявили в розыск.

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна», Шарендо обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и 368 (оскорбление президента).

Уголовное дело за оскорбление президента было возбуждено после интервью Шарендо, в котором, по мнению прокуратуры, содержались «призывы к протестам, а также формулировки и выражения, публично оскорбляющие президента Республики Беларусь».

До суда Шарендо находился под домашним арестом и был признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. После неявки на процесс судья объявила его в розыск.

Жена Шарендо Полина Шарендо-Панасюк 9 июня судом Московского района Бреста была признана виновной в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК), оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), оскорблении президента (ст. 368 УК) и приговорена к двум годам лишения свободы в условиях колонии общего режима. Она также признана политзаключенной.

У супругов Шарендо двое несовершеннолетних детей.

 

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Тэги: политзаключенные политическое преследование Персона: Андрей Шарендо Полина Шарендо-Панасюк Город: Брест

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