ДТП в Калинковичском районе: два человека погибли в горящем «БМВ»

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Гомельской области, 33-летний водитель «БМВ-523» в деревне Михайловское «не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево. В результате автомобиль, дерево и рядом стоящий дом загорелись».

От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка погибли на месте.