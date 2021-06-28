ДТП в Калинковичском районе: два человека погибли в горящем «БМВ»

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Гомельской области, 33-летний водитель «БМВ-523» в деревне Михайловское «не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево. В результате автомобиль, дерево и рядом стоящий дом загорелись».

От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка погибли на месте.

 

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Тэги: ДТП Город: Калинковичи

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