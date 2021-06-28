Рубль растет утром в понедельник

/ Экономика
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Белорусский рубль укрепляется на первых торгах наступившей недели.

Доллар теряет 0,0026 пункта — 2,5269 белорусского рубля, а российский рубль 0,002 пункта — 3,5024 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро с динамикой не определился, поэтому торгуется на рубеже, зафиксированном в пятницу, 25 июня, — 3,021 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: курсы валют

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