Под Гродно утонул ребенок

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Очередной факт гибели ребенка в воде зафиксирован на территории страны.

Трагедия, как сообщает МЧС, пролизошла накануне днем на водоеме в агрогородке Гожа (Гродненский район).

Как отмечается, прибывшие работники ОСВОД обнаружили и достали из воды утонувшего мальчика (2010 г.р.).

В минувшее воскресенье беда произошла и на реке Волма (поселок Городище Минского района) — утонула 45-летняя женщина, а также на озере Красное (агрогородок Люсино Ганцевичского района) — утонула 37-летняя женщина.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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