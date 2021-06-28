Под Гродно утонул ребенок

Очередной факт гибели ребенка в воде зафиксирован на территории страны.

Трагедия, как сообщает МЧС, пролизошла накануне днем на водоеме в агрогородке Гожа (Гродненский район).

Как отмечается, прибывшие работники ОСВОД обнаружили и достали из воды утонувшего мальчика (2010 г.р.).

В минувшее воскресенье беда произошла и на реке Волма (поселок Городище Минского района) — утонула 45-летняя женщина, а также на озере Красное (агрогородок Люсино Ганцевичского района) — утонула 37-летняя женщина.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos