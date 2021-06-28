Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов

По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.

Согласно данным Forbes Real-Time топ-10 толстосумов на 28 июня выглядит так:

Джефф Безос — 196,2 млрд долларов; Бернар Арно — 193,8; Илон Маск — 165,9; Билл Гейтс — 127; Марк Цукерберг — 122,9; Ларри Пейдж — 107,1; Сергей Брин — 103,7; Ларри Эллисон — 103,1; Уоррен Баффет — 101,1; Франсуаза Беттанкур-Мейерс — 90,8.

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