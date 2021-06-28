Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов
По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.
Согласно
- Джефф Безос — 196,2 млрд долларов;
- Бернар Арно — 193,8;
- Илон Маск — 165,9;
- Билл Гейтс — 127;
- Марк Цукерберг — 122,9;
- Ларри Пейдж — 107,1;
- Сергей Брин — 103,7;
- Ларри Эллисон — 103,1;
- Уоррен Баффет — 101,1;
- Франсуаза Беттанкур-Мейерс — 90,8.
Использованы стоковые изображения от