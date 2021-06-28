В ГПК не видят проблемы в росте потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Государственный пограничный комитет Беларуси не всегда получает от литовской стороны полные ответы на свои запросы и с учетом ситуации сосредоточил усилия на приоритетных для себя направлениях, заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

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«Для решения вопросов имеется механизм сотрудничества в рамках погран-представительского аппарата. Он в полной мере позволяет взаимодействовать и обмениваться с литовской стороной по всем направлениям служебной деятельности на всех уровнях. На запросы от литовской стороны нами даются четкие и аргументированные ответы. Но в последнее время мы не всегда получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям», — сказал в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» Бычковский.

Он подчеркнул, что «органы пограничной службы настроены на конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения надежной охраны совместной границы с учетом интересов обеих сторон».

Представитель ГПК пояснил, что охрана границы осуществляется с двух сторон и ранее усилия координировались.

«Согласно договоренностям с погранведомствами Латвии и Литвы, обозначены направления, где с учетом имеющихся возможностей, например, таких как инженерное оборудование и техническое оснащение границы, каждая из сторон сосредоточила [усилия] на определенных участках границы. Органы пограничной службы Республики Беларусь — на одних, пограничники сопредельных государств — на других», — отметил Бычковский.

По его словам, на отдельных участках концентрация усилий осуществляется попеременно на территории то одного, то другого государства «как бы в шахматном порядке».

«С учетом изменения обстановки точки концентрации этих усилий могут меняться, и это обусловлено активизацией противоправной деятельности на том или ином направлении. Поэтому в текущей ситуации с учетом позиции, занятой сопредельной стороной, мы сосредоточили усилия на приоритетных для нас направлениях», — сказал представитель погранведомства, не уточнив, о каких направлениях идет речь.

Начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец заявил, что количество нелегальных мигрантов на его участке находится на обычном уровне.

«Затрагивая вопрос нелегальной миграции — заметьте, я не применяю термин проблематика, — констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных пограничниками Сморгони граждан третьих стран — Афганистана, Ирака, Турции, Шри-Ланки — сопоставимы с цифрами предыдущих 5-7 лет и не выходят за рамки прогноза, характерного для весенне-летнего периода», — сказал Бутранец.

По информации официального представителя Сморгонской пограничной группы Антона Бондаренко, для борьбы с нарушителями этот участок границы полностью укомплектован техническими средствами, в частности системой российского производства «Ворон». «Это всё в комплексе позволяет осуществлять надежную охрану государственной границы», — отметил Бондаренко.

Согласно данным МВД Литвы, с начала года из Беларуси пыталось въехать более 500 нелегальных мигрантов — вдвое больше, чем за три предыдущих года, основная масса — из Ирака.

Президент Литвы Гитанас Науседа 24 июня, общаясь с журналистами в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета, на котором были введены секторальные экономические санкции против белорусских властей, выразил серьезную озабоченность ситуацией на границе. «Проблема мигрантов стала значимой не только для Литвы, но и для всего ЕС, потому что отправка мигрантов через границу с ЕС становится официальной позицией Беларуси. И это означает, что количество мигрантов за последний месяц увеличилось драматически. Нам придется это решать», — сказал Науседа.

11 июня в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Александра Лукашенко на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. В частности было опубликовано сообщение с его реакцией на действия Запада: «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны в телеграм-канале одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

На этом же мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей сообщил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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