Евро-2020. Португалию и Нидерланды отправили домой

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Два фаворита проходящего чемпионата Европы по футболу — Нидерланды и Португалия вынуждены завершить свое выступление на стадии 1/8 финала.

Фото из микроблога УЕФА

В минувшее воскресенье «оранжевые» уступили чехам — 0:2 (Голеш, 68, Шик, 80), а действующий чемпион Европы проиграл бельгийцам  — 0:1 (Т.Азар, 42).

Таким образом уже образовались две четвертьфинальные пары:

  • Бельгия — Италия (2 июля, Мюнхен, «Альянц-Арена», 22:00);
  • Чехия — Дания (3 июля, Баку, «Олимпийский», 22:00).

Сегодня на Евро-2020 пройдут еще два поединка стадии 1/8 финала: в 19:00 судья из Турции Джюнейт Чакыр на копенгагенском «Паркене» даст стартовый свисток в матче  Хорватия — Испания, а в 22:00 на бухарестском «Национале» путевку в четвертьфинал разыграют Франция и Швейцария (рефери — Фернандо Рапальини из Аргентины).

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020

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