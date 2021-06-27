Долги белорусской промышленности с начала года выросли на четверть

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Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 мая 2021 года составила 66 млрд 808,3 млн рублей.

Это на 25,9% больше, чем на 1 января, и на 1,2% больше по сравнению с показателем на 1 апреля, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Фото 15min.lt

На начало мая просроченную кредиторскую задолженность имели 1106 организаций промышленности, или 70,5% (на 1 мая 2020 года — 71,3%), просроченную дебиторскую задолженность — 1373 организации промышленности, или 87,6% (также 87,6%).

Правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий, напоминает БелаПАН.

«Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства.

 

 

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Тэги: промышленность долговая нагрузка закредитованность Персона: Роман Головченко

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