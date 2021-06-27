Долги белорусской промышленности с начала года выросли на четверть

Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 мая 2021 года составила 66 млрд 808,3 млн рублей.

Это на 25,9% больше, чем на 1 января, и на 1,2% больше по сравнению с показателем на 1 апреля, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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На начало мая просроченную кредиторскую задолженность имели 1106 организаций промышленности, или 70,5% (на 1 мая 2020 года — 71,3%), просроченную дебиторскую задолженность — 1373 организации промышленности, или 87,6% (также 87,6%).

Правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий, напоминает БелаПАН .

«Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства.