В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку
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Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси.
Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района.
Вертолет был занят на авиационном патрулировании лесов.
Как сообщает пресс-служба МЧС, командир вертолета и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули воздушное судно. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.
Вертолет получил механические повреждения.
Причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.