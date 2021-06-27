В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку

Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси.

Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района.

Вертолет был занят на авиационном патрулировании лесов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, командир вертолета и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули воздушное судно. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.

Вертолет получил механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.

Ми-2 МЧС Беларуси. Фото из архива