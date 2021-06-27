COVID-19. В Беларуси за сутки 609 новых случаев и 10 смертей

За сутки в Беларуси зарегистрировано 609 новых случаев COVID-19, выписаны 779 пациентов, умерли 10 человек, сообщает Министерство здравоохрранения.

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Темп выявления новых случаев падает третий день подряд: 25 июня было 813 случаев, 26 июня — 778.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 415 339 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 307 пациентов, умерли 3 113 человек.

За минувшие сутки выполнено 18 032 теста. Всего проведено 6 754 808 тестов.