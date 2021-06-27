Обильное использование реагентов этой зимой привело к гибели в Минске более двух тысяч деревьев
Более двух тысяч деревьев на территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой», не смогли пережить зиму. Основная причина — пересоленность почвы из-за интенсивного использования противогололедных реагентов.
«Отбирали пробы почвы на основных проспектах и МКАД, результаты исследований показали, что земля пересолена. Однако это можно заметить даже невооруженным глазом. На грунте всё еще виден белый налет, это кристаллы соли», — рассказала агентству
В прошлом году после зимы не вернулись к жизни менее двухсот деревьев.