В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу

/ Происшествия
Просмотров: 98

ДТП с участием грузового «Вольво» и легкового «Мерседеса» случилось днем 26 июня вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района.

В результате лобового столкновения в салоне «Мерседеса» оказался зажат водитель. Для извлечения мужчины понадобилась помощь спасателей. К месту происшествия прибыло два отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слуцкого районного отдела по ЧС.

Троим спасателям пришлось держать находившегося в сознании мужчину на весу, пока еще двое спасателей с помощью гидравлического инструмента отжимали детали кузова.

Спасенный водитель был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Водитель фуры не пострадал, отмечает пресс-служба МЧС.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Слуцк

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?