В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу

ДТП с участием грузового «Вольво» и легкового «Мерседеса» случилось днем 26 июня вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района.

В результате лобового столкновения в салоне «Мерседеса» оказался зажат водитель. Для извлечения мужчины понадобилась помощь спасателей. К месту происшествия прибыло два отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слуцкого районного отдела по ЧС.

Троим спасателям пришлось держать находившегося в сознании мужчину на весу, пока еще двое спасателей с помощью гидравлического инструмента отжимали детали кузова.

Спасенный водитель был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Водитель фуры не пострадал, отмечает пресс-служба МЧС.