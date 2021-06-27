В Городище под Минском вышедшая из берегов река Менка размыла дорогу

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Вчерашний ливень стал причиной чрезвычайного происшествия в деревне Городище под Минском.

Потоки воды размыли участок асфальтированной дороги в месте пересечения с рекой Менка. Поврежденным оказался участок шириной пять и длиной двадцать метров, сообщает МЧС.

Менка — небольшая речка длиной около семи километров, впадающая в Птичь. Сейчас представляет из себя ручей, во многих местах пересохший и наполняемый после сильных дождей или при таянии снега.

Деревня Городище в десяти километрах от столицы — популярный туристический объект. Здесь находится археологический комплекс IX-XI веков. По одной из гипотез, именно здесь возникло поселение, известное сегодня как Минск.

 

 

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Тэги: Менка размыло дорогу ливень

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