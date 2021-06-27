В Дзержинском районе из-за упавшего дерева погибла сельчанка

По оперативным данным МЧС, вечером 26 июня в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с зафиксировано 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23) областях. В деревне Павловщина Дзержинского района Минской области из-за упавшего дерева погибла женщина 1971 г.р.

В двух районах Гомельской и двух районах Минской областей повреждены кровли 18 жилых домов, одного производственного здания, двух объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий.

В деревне Городище Минского района размыт участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.

В Минске с 18:10 до 22:20 нарушалось движение на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах. Работники МЧС отбуксировали 20 легковых автомобилей и 5 маршрутных автобусов, из легкового и пассажирского транспорта эвакуировали 91 человека (из них 19 детей).

По данным объединения «Белэнерго», в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. На 6 часов утра 27 июня без света оставались 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

УВД Миноблисполкома сообщает, что помимо деревни Городище размыв проезжей части с разрушением земляного полотна зафиксирован в деревнях Звенячи и Богушово Минского района, а также в деревне Гриньково Дзержинского района.

Напомним, в последний выходной день июня погоду на территории страны будет формировать атмосферный фронт , медленно перемещающийся в восточном направлении.