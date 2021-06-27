Кристиан Мир: на Протасевича продолжают оказывать давление — опасаемся за его психическое и физическое здоровье

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Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Беларуси немедленно освободить из-под домашнего ареста журналиста Романа Протасевича и предоставить ему и его девушке Софие Сапеге возможность свободно передвигаться.

В опубликованном 26 июня заявлении правозащитники призвали Минск отказаться от практики принуждения журналистов к даче каких-либо признательных показаний, пишет DW.

«Нас очень беспокоит, что на Романа Протасевича продолжают оказывать серьезное давление, и мы опасаемся за его психическое и физическое здоровье», — подчеркивает в связи с этим глава отделения «Репортеров без границ в Германии» Кристиан Мир.

С точки зрения правозащитника, Протасевичу и Сапеге нужно безотлагательно дать возможность покинуть Беларусь и вернуться в Литву, «являвшуюся конечной целью их поездки и страной, где они проживали до угона».

В RSF напоминают, что во время «признания» Протасевича в якобы совершенных им преступлениях, показанного на ОНТ спустя десять дней после задержания, у него на глазах были слезы, а на его запястьях — следы от наручников.

«Такие признаки душевного и физического истощения являются типичными для признаний, сделанных под давлением, и для постановочных сцен гостелевидения», — констатируют в организации.

Другое подобное признание Протасевич сделал позже на брифинге МИД Беларуси, напоминают в «Репортерах без границ». «Эта унизительная практика принудительных признаний не поддается описанию, — заявляет Мир. — Она явно нарушает гарантирующую справедливое судебное разбирательство статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, к которому присоединилась Беларусь».

В рейтинге стран мира по уровню свободы прессы, составленному «Репортерами без границ», Беларусь в настоящий момент находится на 158-м месте из 180.

О том, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщалось утром 25 июня.

При этом лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» подчеркивает, что Протасевич и Сапега продолжают считаться политзаключенными.

По словам Светланы Тихановской, то, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, — это «хорошая новость»: «Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках».

 

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Тэги: Репортеры без границ политзаключенные Персона: Кристиан Мир

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