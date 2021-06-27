Задержанные в Минске триатлонисты отправлены на Окрестина
Ранее ГУВД Мингорисполкома сообщило, что «трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции».
Появилялись предположения, что Александр Клименков — родственник спортивного обозревателя tut.by Кирилла Клименкова, однако на самом деле это однофамильцы.
Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавание, велогонка и бег.