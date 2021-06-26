В Беларуси официально зарегистрировали 778 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 778 случаев COVID-19, умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

25 июня было зафиксировано 813 заболевших, днем ранее — 786. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 414 730, выздоровело 407 528 человек. Умерло 3103 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 844 теста на коронавирус (днем ранее — 16 918). С начала эпидемии — 6 736 776 тестов.

Более 837,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 551,7 тыс. — прошли полный курс вакцинации, отметили в Минздраве.