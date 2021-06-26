Милиция задержала трех велосипедистов на соревнованиях по триатлону в Минске

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Во время соревнований по триатлону в Минске 26 июня были задержаны несколько велосипедистов.

Источник: blizko.by

«В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона. Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции», — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«В настоящее время проводится разбирательство», — говорится в сообщении.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавание, велогонка и бег.
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Тэги: триатлон протест задержания активистов Город: Минск

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