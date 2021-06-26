Заблудившийся пенсионер провел 12 дней в болоте под Браславом

/ Происшествия
Просмотров: 100

Спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Заверье Браславского района из лесного массива слышны крики заблудившегося в лесу мужчины. Как оказалось позже, он пошел к автолавке, заблудился и провел в болоте 12 дней.

Фото: МЧС

«По пути к месту вызова мы связались с заявительницей, по дороге взяли ее с собой, чтобы она показала то место, где слышала крики, — цитирует пресс-служба МЧС начальника дежурной смены Владислава Высоцкого. — Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он издавал стоны, его тело было очень сильно искусано насекомыми».

Пострадавшего переложили на носилки и пошли обратно. Возле машины дали ему воды. Спустя пару минут приехала скорая помощь, мужчину сразу же госпитализировали в больницу.

Как стало известно позже, 22 июня о пропаже мужчины 1954 года рождения в милицию заявила женщина, проживающая в соседней деревне. В милиции она рассказала, что не видела того с 14 июня. Пенсионер имел инвалидность по зрению и проживал один.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МЧС болото заблудился в лесу Персона: Владислав Высоцкий Город: Браслав

Другие материалы на эту тему:

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС