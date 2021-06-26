Лукашенко позвонил Токаеву обсудить активизацию торговли с Казахстаном

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко. Беседа была инициирована белорусской стороной.

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«В ходе беседы обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях.

Известный казахстанский политолог Уразгали Сельтеев не верит в хорошее отношение Токаева к Лукашенко, а августовское поздравление с «победой» на выборах, по его словам, «является стандартной процедурой», передает liter.kz .

«Такие тексты готовятся заранее отделом внешней политики Администрации президента по нескольким шаблонам. Перед отсылкой в эту заготовку вписывается лишь фамилия на основе результатов. То есть в тексте равнозначно могли оказаться как Лукашенко, так и Тихановская», — сказал Сельтеев и добавил, что у Токаева сразу возникли претензии к этому структурному подразделению.

Политолог уверен в том, что в госаппарате страны никто не ожидал такого накала в Беларуси, и того, что Лукашенко пойдет на «столь радикальные и бескомпромиссные шаги». Он заверил, что дежурное поздравление как дипломатический акт абсолютно не означает поддержку «противоправных действий со стороны власти Белоруссии».