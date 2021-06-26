Белоруски попробуют впервые пробиться в финал «Евробаскета»

Вечером 26 июня пройдут две полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин: Беларусь —Франция и Бельгия — Сербия.

Фото: belarus.basketball

Наша сборная сыграет в полуфинале в 19 часов 26 июня.

Накануне белоруски победили шведок, француженки — босниек, бельгийки — россиянок, сербки — испанок.





Наилучшие выступления белорусских баскетболисток на чемпионатах Европы:

2007 — 3-е место (в полуфинале проиграли Испании — 54:70)

2009 — 4-е место (Франции — 56:64)

2015 — 4-е место (Сербии — 72:74)

Два последних чемпионата прошли неудачно: 15-е и 13-е места.

Команда Франции в 2009 году была первой, в 2011 — третьей, в 2013, 2015, 2017 и 2019 — второй.