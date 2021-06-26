Эксперт: Брюссель нанес ощутимый удар по личному карману Лукашенко

По мнению Сергея Жаворонкова, старшего научного сотрудника Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара, Евросоюз ввел очень серьезные санкции в отношении Беларуси.

«Брюссель впервые вводит секторальные экономические санкции, и это ощутимый удар по личному карману Лукашенко, — сказал эксперт «ГА» . — Для Минска проблема усугубляется еще и тем, что не понятно, куда все это сейчас можно перенаправить. В России есть свои калийные удобрения и нефтепродукты. Беларусь эти товары в РФ практически никогда не поставляла».

Он отметил, что теоретически можно попытаться продавать их через Россию, маскируя как российские. Однако это «все-таки не пресловутые «белорусские» креветки и семга»: «Например, норвежскую семгу легко можно было выдавать за белорусскую благодаря тому, что у России с Беларусью отсутствует таможенная граница, а у ЕС с Россией, как и с Беларусью, такая граница есть. В этом большая и принципиальная разница».

Эксперт считает, что Кремлю вновь придется приходить на помощь белорусскому правителю, так как для Путина сохранение режима Лукашенко — важнейший приоритет.

«Когда побираешься, то тебе вполне могут поставить неприятные условия — в частности, по приватизации белорусских госпредприятий, которые фактически тоже работают на карман Лукашенко. Это два нефтеперерабатывающих завода — Мозырский и Новополоцкий, тот же «Беларуськалий», Минскэнерго, предприятия по производству алкоголя, Минский автомобильный завод… Список можно продолжить».

Очевидно, что Лукашенко попытается делать то, что он делал много раз — торговать политзаключенными как заложниками с Западом, обещая выпустить кого-то в обмен на отмену санкций, но одну и ту же вещь сложно продавать до бесконечности, резюмировал научный сотрудник Института Гайдара.

По мнению эксперта, осуществить свой классический маневр Лукашенко сейчас будет значительно сложнее, если это возможно вообще.

Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара — некоммерческая научно-исследовательская организация, созданная в форме фонда, занимающаяся теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики. Институт Гайдара активно взаимодействует с российскими и зарубежными исследовательскими и научно-аналитическими центрами, вузами, экономическими и финансовыми организациями. Среди его партнеров — Университет Киля (Германия), Гарвардская школа управления (США), Стэнфордский университет (США), Массачусетский технологический институт (США), Национальное бюро экономических исследований США, Университет Дьюк (США), Мэрилендский университет (США), Университет Калифорнии в Беркли и Лос-Анджелесе (США), Йоркский университет (Канада), Университет Ватерлоо (Канада) и многие другие ведущие научно-образовательные центры мира.

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