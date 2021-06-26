Что произошло с валютой

/ Экономика
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На минувшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции они сдали:

  • евро на 0,0268 пункта (с 2,9964 до 3,021 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0343 пункта (с 2,5153 до 2,5295 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0221 пункта (с 3,485 до 3,5044 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0146 пункта (с 6,5923 до 6,7 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна на 0,0644 пункта (с 9,2457 до 9,2458 белорусского рубля за 100 гривен).

 

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Тэги: курсы валют

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