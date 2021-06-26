Атмосферный фронт принес в страну грозы, ливни, град

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Сегодня погоду на территории республики будет формировать атмосферный фронт, медленно смещающийся на восток, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах в ожидаются ливни, местами град).

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Погода в регионах:

  • Брест +24..+26°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +30..+32°C (вероятность осадков 70-80%, гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель +33..+35°C (вероятность осадков 70-80%, гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 30-40%, гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +31..+33°C (вероятность осадков 70-80%, гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами до 15-20 м/с).

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

  • Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
  • Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
  • При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
  • В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
  • Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.

 

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Тэги: прогноз погоды

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