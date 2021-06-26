В Беларуси перекрыт рекорд дня 64-летней давности

На большей части территории Беларуси 25 июня температура воздуха вновь превысила 30-градусную отметку , а на юго-востоке достигла 36. Температурные рекорды фиксируются седьмой день подряд.

25 июня в стране перекрыт рекорд дня 64-летней давности, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Второй день подряд жарче всего было в Могилеве — 36,5 градуса. Прежний максимум дня составлял 33,3 градуса (25 июня 1957 года в Брагине). Локальный рекорд Могилева превышен на 5,8 градуса (30,7 в 2010 году).

Еще в пяти городах температура достигла либо превысила 36-градусную отметку: в Брагине (36,4), Гомеле (36,2), Василевичах (36,2), Жлобине (36) и Октябрьском (36). В Гомеле обновлен рекорд дня, зафиксированный в 1957 году (было 32 градуса).

В Минске новые максимумы регистрируются четвертый день подряд. 25 июня воздух в столице прогрелся до 32,7 градуса (31,5 в 2016 году). Днем ранее был перекрыт рекорд июня (34 градуса 13 июня 2019 года) и повторен экстремум за весь период инструментальных наблюдений за погодой (35,8 градуса 8 августа 2015 года).

В целом новые рекорды дня отмечены на 25 метеостанциях (больше половины). Самому старому переписанному максимуму 107 лет (32,4 градуса в Марьиной Горке, сейчас 32,8).

22 и 23 июня в стране были зарегистрированы новые рекорды июня за весь период метеонаблюдений (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).

Абсолютный максимум температуры для Беларуси составляет 38,9 градуса выше нуля (8 августа 2010 года в Гомеле).

По прогнозу Белгидромета, 26 июня очень жаркая погода (до 30—34, местами до 35—36 градусов) сохранится в восточных районах, затем, по мере продвижения холодного фронта, температура понизится и там.