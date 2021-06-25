В Минске столкнулись два автобуса с пассажирами

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Женщину 1962 года рождения госпитализировали при наезде одного рейсового автобуса на другой на минском проспекте Жукова.

По предварительной информации столичной ГАИ, днем 25 июня автобус городского маршрута под управлением мужчины 1959 года рождения двигался в направлении улицы Аэродромной. В какой-то момент водитель отвлекся от управления и совершил наезд на другой рейсовый автобус, который впереди остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пассажир одного из транспортных средств, женщина 1962 года рождения, получила телесные повреждения.
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Тэги: ДТП столкновение автобусов Город: Минск

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