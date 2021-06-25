Однодозовая вакцина «Спутник Лайт» поступит в июле

В июле в Беларусь должна поступить однодозовая российская вакцина «Спутник Лайт», сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Пиневича.

Источник: cis.minsk.by

«Мы сделали заявку на вакцину "Спутник Лайт". В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других», — заявил чиновник.

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в Беларуси 3 июня. Это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки, сообщал Минздрав.

Подчеркивалось, что наиболее выраженный иммунный ответ и соответственно эффективность вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19. В рамках первых фаз клинических исследований установлено, что у людей, имеющих антитела после перенесенной инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки «Спутником Лайт».

В настоящее время при вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Беларуси применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на предприятии «Белмедпрепараты».

По состоянию на 25 июня более 821,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины, из них более 536,4 тыс. прошли полный курс вакцинации против COVID-19.